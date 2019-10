Bonato: "Hellas sorpresa. Il Sassuolo vale più della sua attuale classifica"

Nereo Bonato, ds della Cremonese con un passato nell'organigramma di Sassuolo ed Hellas Verona, ha parlato dell'anticipo di domani tra le due squadre a Il Resto del Carlino: "Il Verona, in un certo senso, è una sorpresa, mentre il Sassuolo non ho dubbi che valga molto di più della classifica che ha oggi. Immagino sarà una partita parecchio combattuta tra due squadre diverse, e che vivono momenti opposti. Credo che la scomparsa di Squinzi abbia turbato tutti in casa neroverde, ma il Sassuolo dell'ultima mezz'ora contro l'Inter può dire la sua anche su un campo difficile come il Bentegodi. La differenza la faranno soprattutto la voglia e la capacità dei neroverdi di reagire a questo momento".