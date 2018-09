Bonfrisco: "Alla Fiorentina manca un rigore. Asamoah da secondo giallo"

“La partita tra Inter e Fiorentina era una delle più importanti e belle e l’arbitro Mazzoleni era uno dei più in forma, già dal finale della scorsa stagione, ed è un fischietto esperto ma purtroppo ieri ho visto qualche sbavatura” a commentare in esclusiva a Firenzeviola.it è l’ex arbitro ora “moviolista” tv Angelo Bonfrisco che ha specificato “in alcuni episodi è stato anche l’utilizzo che viene fatto o non fatto del Var a risultare negativo, come avvenuto in alcuni casi”. Ma andiamo per ordine.

Rigore o non rigore per l’Inter? “Quel rigore nessuno l’avrebbe dato dal campo, ma siccome ormai si va verso una gestione televisiva, il Var interviene anche in questi episodi e salva la situazione. Certo è che anche io l’ho dovuto rivedere 4-5 volte per essere sicuro ma il tocco di Vitor Hugo c’è e si vede che ha il braccio largo quindi il rigore è giusto. Capisco che viene mal digerito ma non fa una piega, come il fatto che non sia stato dato il giallo ad Hugo, ora non si dà più”.

Ammonizioni di Asamoah? “Ci stavano tutte e due. Nel primo caso perché dà una sbracciata mentre nel secondo c’è un intervento in ritardo che avrebbe richiesto il secondo giallo e l’espulsione. E’ quello il vero errore della partita perché mentalmente non vedersi espellere un uomo ingiustamente condiziona”.

Rigore o no su Chiesa? “L’intervento di Politano è sull’uomo, con il pallone dall’altra parte, il che significa che è andato sull’avversario. In questo caso andavano dati rigore e un giallo a Politano, non il rosso perché non c’era la chiara occasione da gol. Certo è che così si sposta il bilancio di una partita”.