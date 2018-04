Boniek: "L'Inter si lamenta, ma nessuno parla dei propri errori"

© foto di NewsPix/Image Sport

Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca ed ex giocatore della Juventus, ha parlato a Radio Uno nel corso di Radio Anch'io lo Sport: "Io vivo in Italia da 35 anni e la polemica c'è sempre stata. Il calcio è lo sport principale perché si può parlare tutta la settimana. Il Var? Bisogna vedere per quale motivo si è introdotto. E' stato inserito per le situazioni poco chiare e i rigori da assegnare, non può decidere tutto il resto. E' uno sport di contatto che viene arbitrato da persone. Io ho visto Inter-Juventus, con i nerazzurri che hanno fatto una partita straordinaria commettendo però due errori. Nessuno ammette i propri errori, si cercano sempre altre cause. La Juventus con molta tenacia ha cercato il pari e sono riusciti addirittura a vincere grazie a due errori degli avversari. Sabato sera forse hanno chiuso il discorso scudetto. L'Inter è così, spesso va in vantaggio ma poi non riesce a vincere la partita. La Juventus non lascia mai niente al caso, lotta sempre fino all'ultimo e dopo la gara contro il Napoli si è subito rialzata, vincendo su un campo così complicato".