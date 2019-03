Boniek: "Roma-Napoli gara importante, ma oggi tifo per i giallorossi"

© foto di NewsPix/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Zbigniew Boniek ha parlato della sfida tra i giallorossi e il Napoli: "Che partita sarà? Una partita storica, mi ricordo una volta che giocammo in casa contro il Napoli e vincemmo con un mio gol, con assist di Ancelotti. Pensate che oggi io sono qui per la federazione polacca, Carlo allenatore del Napoli, ha due giocatori molto forti polacchi in squadra, ma io oggi tifo Roma. È una partita molto importante, il risultato di ieri del Milan ci ha aperto un po' le porte alla Champions League. Non sarà facile però perché considero il Napoli una delle migliori squadre d'Italia. Sull'assenza di Insigne? È un giocatore straordinario, ma il Napoli è comunque una squadra completa e con molti giocatori importanti. Chi potrà essere decisivo della Roma? Non lo so. Il migliore è Dzeko, se in forma può fare la differenza".