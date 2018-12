Boniek: "Stasera vale più per la Roma. Spero che vincano"

© foto di NewsPix/Image Sport

Zibi Boniek, doppio ex della sfida di questa sera tra Juventus e Roma nonché attuale presidente della Federcalcio polacca, ha parlato al Corriere di Torino: "Questa partita vale molto di più per i giallorossi che non possono restare fuori dai primi quattro posti. Il problema della Roma è anche che in molti in città vogliono licenziare Di Francesco. E' bravo e la società dovrebbe fare di tutto per tutelarlo finché può. Stasera spero finisca bene per i giallorossi ma sarà durissima. L'uomo decisivo? Uno che gioca per tutte e due le squadre (il riferimento, scherzoso, è alla terza arbitrale e al VAR)".