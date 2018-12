Boniek su Juve-Roma: "Sfida diversa dai miei tempi. Scudetto già assegnato"

© foto di NewsPix/Image Sport

Questa sera alle 20.30 all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà la Roma e il doppio ex della sfida Zibi Boniek intervistato da Il Corriere della Sera sulla gara ha detto: "È una sfida molto diversa rispetto ai miei tempi, quando ci si giocava lo scudetto: adesso, semmai, conta per arrivare tra le prime quattro. E parlo per la Roma, ovviamente. A Natale, la Juve ha già vinto lo scudetto? Veramente è quattro o cinque anni che penso sia già tutto finito a Natale. E i giallorossi? Non possono permettersi di arrivare fuori dalle prime quattro, per le casse della società e per i tifosi. Per ciò questa partita vale molto di più per i giallorossi".