Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, intercettato da Sky parla anche del prossimo Mondiale Under 20, che si disputerà proprio in Polonia fra maggio e giugno: "Tutti i più grandi campioni hanno preso parte dal Mondiale Under 20. Sarà una grande competizione, abbiamo venduto più di 100.000 biglietti per le partite. Siamo pronti per accogliere tutte le squadre e le federazione e per far vedere a tutti i migliori giovani al mondo. Tanti campioni polacchi emersi negli ultimi anni? Noi investiamo molto nel calcio giovanile, abbiamo imposto una legge per nel nostro campionato: in ogni squadra deve esserci almeno un giocatore titolare, under 21, proveniente dal vivaio. Questo ci fa crescere, ieri abbiamo vinto con l'Austria con un gol, guarda caso, di Piatek. Ci sono tanti giocatori bravi in Polonia, non voglio fare pubblicità a nessuno".