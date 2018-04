Boninsegna: "Inter-Juve? Spero nei nerazzurri. Icardi meglio di Higuain"

© foto di Matteo Bursi

Roberto Boninsegna, bandiera dell’Inter ed ex juventino, è l’unico ad aver segnato con entrambe le maglie nei Derby d’Italia: in tutto 12 centri, il migliore con Omar Sivori e Giuseppe Meazza. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Chi vince sabato sera? Spero l’Inter. E comunque il pari non serve a nessuno. Se sono sorpreso di vedere il Napoli a un punto dalla Juve e l’Inter fuori dalla Champions? Sì, stupito. Deluso dal recupero subito dalla Juve: quel gol preso da Koulibaly non si vede nemmeno tra gli amatori. E l’Inter senza Champions sarebbe una mezza delusione. Dal Triplete i nerazzurri si sono smarriti. Se è riduttivo dire che Inter-Juve è Icardi-Higuain? Riduttivo perché in questo momento è decisamente più incisivo e determinante Mauro rispetto a Gonzalo".