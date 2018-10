Boninsegna sull'Inter: "Lautaro-Icardi insieme idea stuzzicante"

© foto di Matteo Bursi

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, ha parlato dei nerazzurri alla Gazzetta dello Sport: "L'idea di vedere Icardi con Lautaro è molto stuzzicante. Certo è difficile farli coesistere ma sono convinto che si possa tentare. Martinez mi è piaciuto davvero tanto contro il Cagliari, diciamo che ha fatto l'Icardi...anche se per certi versi ha fatto anche di più perché si è fatto trovare pronto anche lontano dall'area e ha dialogato con i compagni cosa che Mauro non fa isolandosi troppo".