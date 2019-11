Borghezio: "Balotelli? Così dà ragione a tesi superiorità razza bianca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le offese razziste nei confronti di Mario Balotelli fanno discutere, e travalicano il confine dal calcio alla politica. Ne ha parlato anche Mario Borghezio, ex eurodeputato della Lega Nord, all'AdnKronos: "Ho sempre avuto simpatia per Balotelli come calciatore, ma se continua a dire queste cazzate diventerà il miglior testimonial delle tesi di De Gobineau sulla superiorità della razza bianca".