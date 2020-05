Boris Johnson ricorda il ricovero: "I medici sapevano cosa fare se le cose fossero andate male"

Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna, ha rilasciato un'intervista al Sun, dove ha parlato della guarigione dal coronavirus e del ricovero in terapia intensiva: "Ero consapevole che c'erano piani di emergenza in atto. I medici avevano tutti i tipi di accordi su cosa fare se le cose fossero andate male. Era difficile credere che in pochi giorni la mia salute si fosse deteriorata a tal punto. Ricordo di essermi sentito frustrato. Non riuscivo a capire perché non stavo migliorando. Ma il momento brutto è arrivato quando le probabilità erano 50-50 se mettermi un tubo nella trachea. Ora ho un desiderio travolgente di rimettere in piedi il nostro Paese, di nuovo in salute, e sono molto fiducioso che ci arriveremo".