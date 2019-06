Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Rocambolesco pareggio del Belgio contro la Spagna, nella gara del Gruppo A dell’Europeo Under 21. Al vantaggio spagnolo di Dani Olmo ha risposto il centrale Sebastiaan Bornauw, bravo a spingere il pallone in rete dopo una mischia nell’area della Rojita. Al minuto 25, pochi secondi prima del cooling break per permettere ai giocatori di rinfrescarsi, il risultato di Spagna-Belgio è 1-1.