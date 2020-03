Borrelli (Protezione Civile): "Uscire di casa solo per lo strettamente necessario"

Vademecum su come affrontare l'emergenza Coronavirus da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ospite del TG1, sulla Rai "Possiamo uscire di casa per le incombenze quotidiane e lo strettamente necessario, per andare a fare la spesa ad esempio. Spostarsi? È possibile, con l'autocertificazione, che naturalmente deve essere veritiera o ci sono conseguenze di ordine penale. Sono misure necessarie per limitare la diffusione del virus, con un comportamento prudente: restiamo a casa".