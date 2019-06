© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi continua a giocare e lo fa in Italia? Ai microfoni di Sky, ne ha parlato un suo ex compagno come Marco Borriello: "Non lo so, non lo riesco a vedere con un'altra maglia, mi viene difficile. Lo vedrei meglio in un'avventura in America, magari a Los Angeles o a Miami. Mi viene difficile vederlo nel campionato italiano e non alla Roma".

Ma se proprio dovesse giocare altrove?

"La maglia del Milan è sempre affascinante, se proprio lo dovessi vedere con un'altra maglia al Milan potrebbe portare esperienza e mentalità. Poi sicuramente Maldini e Massara lo conoscono benissimo".

Hai incontrato Totti?

"È molto lucido, sa quello che vuole. È un po' amareggiato per come è stato trattato alla Roma e questo dispiace a tutti gli amanti del calcio. Però la vita è così, sa che deve rimboccarsi le maniche e ripartirà con una nuova avventura".

Cosa farà?

"Io so che un grande dirigente di una squadra inglese gli ha fatto una proposta per giocare a calcio. Radrizzani del Leeds? Non lo so".