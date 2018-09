Borriello: "Tragedia Astori mi ha cambiato. Ora mi godo di più la vita"

© foto di Federico Gaetano

Marco Borriello ha rilasciato una intervista a 'Rai1', nel corso della 'Vita in Diretta', per parlare della sua nuova vita: "L'anno scorso è successo qualcosa, tra noi calciatori, che ci ha colpito da vicino, ed stata purtroppo la morte di Davide Astori. Io al funerale di Davide ho ascoltato le parole del cardinale che diceva che a volte si guadagnano tanti soldi, si ha il successo però, da un momento all'altro, non ci sei più. Quindi ho iniziato a godermi un po' la vita, a prenderla un po' più alla leggera. Purtroppo Davide se n'è andato, ma penso ci abbia lasciato un grande insegnamento", ha detto Borriello che prosegue. "Avrei voluto fare la carriera di Cristiano Ronaldo, non ci sono riuscito, ma sono contento lo stesso. Mi godo la vita sempre con il sorriso e la massima positività".

Sulla decisione di ripartire da Ibiza: "L'anno scorso sono stato infortunato, quindi non ho giocato molto, e la mia casa è a Milano. Ho passato molto tempo a Milano: mi svegliavo al mattino e mi ritrovavo lì e anche se Milano mi piace dicevo 'no, non è la vita che voglio fare'. Quindi ho sempre pensato di venire a vivere qui a Ibiza, dove c'è il sole, il mare e ci si può divertire, è un'isola completa, con un aeroporto internazionale e adesso speriamo di portare anche qualche evento con lo sport".