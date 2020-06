Borussia Dortmund, buone notizie per Favre: Haaland ha recuperato ed è a disposizione

Buone notizie per Lucien Favre e per i tifosi del Borussia Dortmund. Erling Haaland ha recuperato e sarà a disposizione per la prossima sfida di Bundes dei gialloneri, la gara di sabato sul campo del Fortuna Dusseldorf: "Haaland sta bene, oggi ha fatto tutto l'allenamento con il gruppo. Vedremo se giocherà, in caso contrario abbiamo giocatori in grado di sostituirlo", ha detto il tecnico dei gialloneri in conferenza stampa.