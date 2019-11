Borussia Monchengladbach-Roma, i convocati di Fonseca: c'è Mirante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida al Borussia Mönchengladbach, la Roma ha diffuso i convocati di Fonseca per la sfida di Europa League: c'è Mirante, fuori Spinazzola per infortunio, come scritto stamane. Per lui affaticamento muscolare e niente trasferta tedesca. Di seguito i convocati:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante.

Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Calafiori.

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Cengiz, Antonucci, Kluivert.