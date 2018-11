Bosnia, Dzeko: "Buona stagione. Silva? Ci rivedremo in Champions"

© foto di Federico Gaetano

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato a margine della sconfitta della Bosnia contro la Spagna: "Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo ma andiamo avanti. Per la Bosnia è stato comunque un buon anno. E' stato anche molto piacevole rivedere David Silva, che tra l'altro ha dato l'addio alla Nazionale proprio in questa occasione. Gli auguro ogni fortuna. Ci rivedremo più avanti in Champions".