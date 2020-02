© foto di Alterphotos/Image Sport

L’ex portiere Mark Bosnich, al Manchester United nei bienni 1989-91 e 1999-2001, ha commentato l’arrivo di Odion Ighalo ai Red Devils scomodando una leggenda del club come Eric Cantona. “Il ragazzo arriva senza aver nulla da perdere, nessuno si aspetta niente di incredibile da parte sua, ma allo United serviva un centravanti e ha deciso di puntare su di lui. - continua l’australiano – Tanto tempo fa il club comprò un certo francese da cui nessuno si aspettava nulla. E alla fine questo giocatore ha portato il club a scrivere alcune delle migliori stagioni nella storia dello United”.

Quel ragazzo francese di cui parla l’ex portiere era per l’appunto Cantona che in cinque stagioni mise a segno 64 reti in 143 presenze vincendo quattro titoli inglesi, due coppe d’Inghilterra e tre Charity Shield.