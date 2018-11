Botta e risposta in due minuti, Lazio-SPAL 1-1 al 28'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Succede di tutto all'Olimpico, botta e risposta nel giro di due minuti: Ciro Immobile sblocca la partita dell'Olimpico al 26' con una splendida volée di destro ricevendo palla direttamente da calcio d'angolo. Nulla può Vanja Milinkovic-Savic, 7° gol in 11 partite per il centravanti. La SPAL reagisce immediatamente: Everton Luiz lancia Lazzari sulla destra, l'esterno è imprendibile e mette in mezzo per Mirco Antenucci che liberissimo mette in rete: 1-1 al 28' e secondo gol per il molisano in questo campionato.