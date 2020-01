© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Ieri il Presidente del Catania Davide Franco è intervenuto telefonicamente a Unica Sport, spiegando come la trattativa per il club si sia arenata sulla richiesta di evidenza fondi. "A oggi non l’abbiamo ricevuta. C’è una interlocuzione ma nulla di tutto questo. Mancano gli elementi richiesti sia dalla normativa che da noi. Vogliamo sapere con chi parliamo. Sulle cifre non rispondo, dobbiamo fare valutazioni di vario genere. C’è l’intenzione di vendere, da chi vuole comprare deve esserci un giusto equilibrio. Follieri e il Comitato ad oggi purtroppo non hanno dato le necessarie garanzie”.

L'imprenditore Raffaello Follieri ha poi risposto al presidente del Catania. "Mi spiace dover smentire ancora una volta il presidente Franco e Finaria che non ha voluto firmare l'accordo di riservatezza per ricevere la nostra evidenza fondi di 25.000.000,00€ di Istituto finanziario Internazionale che è disponibile presso lo studio Legale Alioto Giuffrida a Catania. Si parli chiaramente dicendo alla Città e ai tifosi di non voler vendere la squadra, non screditando l'unico gruppo Serio che ha la capacità finanziaria dimostrata per comprare il Catania e riportarlo dove merita".