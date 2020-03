Boxe non si ferma, qual. olimpiche a Londra. Russo: "Spero avversario non abbia Coronavirus"

Il Coronavirus non ferma la boxe. Da oggi partirà infatti il programma delle qualificazioni olimpiche a Londra, tutto confermato almeno per ora. In gara anche il nostro Clemente Russo, che affronterà il britannico Frazer Clarke, campione del Commonwealth: “Egoisticamente devo ammettere di essere contento perché mi preparo da quattro anni per questo - riporta repubblica.it - d’altra parte, posso solo sperare che il mio avversario non abbia il Coronavirus”.