Braglia: “Allegri andrà via. In Italia non ha vinto per meriti suoi”

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla Juventus: "Secondo me Allegri - che ho avuto come compagno di squadra - non resterà sulla panchina della Juventus anche il prossimo anno. Secondo me non è un tecnico che può vincere la Champions League: ha vinto in un campionato scarso come quello italiano, per alcuni meriti suoi ma soprattutto per meriti dei vari club in cui ha allenato, come Milan e Juventus”.