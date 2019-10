Braida intenta causa al Barca

Ex dirigente Milan licenziato ad agosto, con 3 anni di contratto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Rischia di finire in tribunale il rapporto tra il Barcellona e Ariedo Braida, lo storico dirigente del Milan che ha lavorato per il club blaugrana come direttore sportivo per l'area internazionale dal 2014 fino allo scorso 12 agosto, quando è stato esonerato. Secondo i media spagnoli, che hanno ripreso la notizia di Catalunya Radio, Braida, che aveva un contratto col club fino al 2022, contesta l'allontanamento e sostiene che la liquidazione decisa dalla società non è congrua, chiedendo quindi il pagamento di quanto dovuto per gli altri tre anni di contratto, decidendo altrimenti di intentare causa al tribunale del lavoro per licenziamento ingiusto. Il giudice dovrà ora fissare una data per cercare una soluzione e se si troverà l'accordo economico, ovviamente non non ci sarà processo.