Branca: "Inter, strategia di mercato giusta. Così si potrà insidiare davvero la Juve"

Ospite delle colonne de La Repubblica Marco Branca, ex dt dell'Inter, ha analizzato la strategia di mercato del club nerazzurro in queste settimane, con Kolarov, Darmian e Vidal ad un passo dall'ufficialità: "Questa è assolutamente la strategia giusta. Lo scorso anno sono arrivati giovani molto interessanti come Barella e Sensi, ora è giusto cercare profili di maggiore esperienza. In questa stagione l'Inter ha una grande occasione per contendere il campionato alla Juve. Agnelli e i suoi dirigenti hanno fatto una bellissima scommessa a scegliere Pirlo. È un fuoriclasse e sono sicuro che farà bene anche in panchina, ma forse avrà bisogno di un periodo di adattamento. L'Inter deve approfittarne".