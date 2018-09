Branchini: "Serve insegnare le basi, all'Italia necessitano bravi istruttori"

© foto di Emiliano Crespi

Giovanni Branchini, decano dei procuratori, parla così alla Gazzetta dello Sport della necessità di ricambio nel campionato italiano: "Se pensiamo di risolvere i problemi del calcio italiano convocando due ragazzi in Nazionale maggiore, allora non siamo sulla strada giusta. Se invece li aiutiamo a diventare calciatori, ci toglieremo qualche soddisfazione. All'Italia servono bravi istruttori, che non significa bravi allenatori. Serve insegnare le basi e non pensare al possesso palla e ai moduli".