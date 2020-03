Branchini sul taglio degli stipendi: "Nessuna fuga di top player se si lavora col buon senso"

Sul tema del taglio degli stipendi ai calciatori di Serie A si è espresso uno dei decani fra i procuratori italiani Giovanni Branchini. L’agente ha commentato, dalle pagine del Corriere dello Sport, l’ipotesi che tale proposta possa portare ad una fuga dei top player presenti in Serie A: “Se sarà una misura presa con buon senso, condivisa e rispettosa della situazione non credo ci sarà alcuna fuga - ha spiegato -. Tutto quello che stiamo vivendo ha consentito ai più di rivedere la scala dei valori. I calciatori non vivono sulla luna come qualcuno pensa”.