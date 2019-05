Parla anche del nuovo corso dell'Inter Giovanni Branchini, decano degli agenti italiani, dalle colonne del Corriere dello Sport. Dopo aver definito Antonio Conte "un bravissimo allenatore" che però ha bisogno "di una squadra all'altezza", il procuratore si è spostato ad analizzare lo sbarco nella Milano nerazzurra di Giuseppe Marotta: "Non mi risulta che Marotta sia il Mago Zurlì. Serve tempo, tempo e ancora tempo. La differenza tra i club che programmano e quelli che vivono il presente è la stessa che c’è tra fare un risotto alla milanese aprendo una busta o farlo in cucina dopo aver comprato tutti gli ingredienti: non si può pensare che il risultato sia lo stesso".