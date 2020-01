Brasile-Italia, a Fortaleza il remake della finale '94. Decide Massaro

A Fortaleza è andato in scena il remake di Italia-Brasile, finale dei Mondiali del 1994. A spuntarla questa volta gli azzurri con una rete di Daniele Massaro, che nella famigerata finale di Pasadena fu uno dei tre azzurri a fallire il proprio calcio di rigore (oltre a Franco Baresi e Roberto Baggio). Per l'occasione 18mila persone hanno assistito all'incontro. Le formazioni sono state grossomodo fedeli a quelle di 25 anni fa con i verdeoro privi dei soli Dunga e Branco, ma con giocatori del calibro di Cafu, Romario e Bebeto titolari. Per l'Italia, allenata da Arrigo Sacchi, si sono visti anche alcuni giocatori appartenenti ad altri periodi, come Pietro Vierchowod e Totò Schillaci, oltre a Sebastiano Rossi, zero presenze in Nazionale. L'ex Milan ha difeso i pali di un undici completato con Mussi, Costacurta, Baresi e Panucci in difesa; Eranio, Albertini ed Evani a centrocampo, Zola, Massaro ed Evani in attacco.