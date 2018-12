Brasile, Marta nella Hall of Fame del Maracanà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marta Vieira da Silva, meglio nota come Marta, stella della Nazionale brasiliana femminile, prossima avversaria dell’Italia ai Mondiali francesi, è la prima donna a entrare nella Holl of Fame dello stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Le impronte dei piedi della sei volte miglior calciatrice del mondo andranno così ad aggiungersi a veri e propri miti del calcio verdeoro come Pelé e Zico.

"Sono felice di questo riconoscimento, è incredibile, un premio a tutte le ragazze e le donne che si battono nello sport. Spero di non essere l’unica e che altre donne possano lasciare le loro impronte in questa Hall of Fame. - spiega Marta durante la cerimonia – Lo sport è cultura, insegna valori ed è uno strumento fondamentale per la nostra vita quotidiana. Non so se giocherò altri cinque anni, ma allora sarò ancora coinvolta nel mondo del calcio”.