Brasile: Neymar, cadute accuse stupro

Chiuse indagini polizia, Procura ha ora 15 giorni per decidere

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La polizia brasiliana non accuserà Neymar di stupro. Le autorità di polizia hanno concluso le indagini, sostenendo che non ci sono abbastanza elementi per accusare formalmente il calciatore brasiliano - accusato di violenze sessuali da una modella brasiliana - dei crimini di stupro o aggressione. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, la polizia di San Paolo sta per chiudere il caso e chiederà alla magistratura l'archiviazione, non essendoci elementi sufficienti per procedere con le accuse. La Procura ha adesso 15 giorni di tempo per decidere se chiudere il fascicolo o procedere a giudizio. Secondo quanto riportato dal giornale 'Folha de Sao Paulo' che ha visionato il rapporto, la polizia avrebbe rilevato numerose contraddizioni nelle accuse della ragazza, concludendo che Neymar non avrebbe commesso alcun crimine di cui è accusato.