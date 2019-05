Brasile, risonanza magnetica per Neymar: escluso infortunio serio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora problemi fisici per Neymar. L'asso del Paris Saint-Germain ha dovuto interrompere l'allenamento con il Brasile ieri a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Nulla di preoccupante, però, come riporta la Federazione verdeoro in una nota ufficiale: "Il giocatore si è sottoposto a una risonanza magnetica, che ha escluso qualsiasi serio infortunio. A causa del dolore rimarrà sotto osservazione e sarà rivalutato oggi". La presenza dell'attaccante per la Copa America non è assolutamente in dubbio.