Brasile, Sylvinho: "Alisson straordinario, ha grande personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sylvinho, ex difensore del Barcellona e attuale collaboratore tecnico di Tite nella nazionale brasiliana, ha parlato così a TeleRadioStereo di Alisson: "Alisson è un portiere incredibile. È molto forte e anche a livello di personalità è molto molto forte. La stagione scorsa eravamo preoccupati del fatto che non giocasse sempre con la Roma e invece in Nazionale è stato sempre sicurissimo delle sue prestazioni. Lui non ha mai avuto problemi grazie proprio alla sua personalità. È davvero un giocatore straordinario. Strategia? Per affrontare una squadra così bisogna fare un buon pressing e sono sicuro che la Roma giocherà una partita da Roma. Squadra alta e ordinata tatticamente, mi piace molto Di Francesco e ci sono giocatori buoni che in qualche occasione potranno mettere in difficoltà il Barcellona".