Brehme: "Milan, Rangnick è l'uomo giusto per ripartire. A patto che impari l'italiano"

Da un tedesco all’altro. Andreas Brehme, ex terzino visto in Serie A con la maglia dell’Inter, parla a La Gazzetta dello Sport dell’imminente arrivo di Ralf Rangnick alla guida tecnica del Milan: “Sono amico di Maldini, ma anche suo. E credo sia la persona giusta, ha sempre fatto bene in realtà di questo tipo. Allenatore o dirigente? In campo sta benissimo, però c’è il problema della lingua: devi impararla bene, io ne so qualcosa. E un tecnico deve farsi capire dalla squadra”.