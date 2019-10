Brescia, 11-0 contro la Bagnolese: tripletta di Mario Balotelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo test match durante la sosta per il Brescia di Eugenio Corini, le Rondinelle hanno trionfato 11-0 contro la Bagnolese, compagine di Prima categoria. Un esame da non sottovalutare in questa settimana dedicata alle nazionali, il tecnico dei lombardi ha infatti sperimentato una formazione inedita dando spazio così a chi aveva giocato meno in questo inizio di campionato.

Mario Balotelli, insieme a tanti altri titolari, è partito dalla panchina: per Supermario soltanto 25 minuti nella ripresa, tempo necessario per mettere a segno una tripletta. Assenti quattro nazionali (Joronen, Chancellor, Tonali e Zmrhal) e gli infortunati di lungo corso Torregrossa, Ndoj, Magnani e Viviani.

TANTI CAMBI, BALO SHOW - Corini ha schierato il solito modulo, ma ha deciso di mandare in campo chi non aveva trovato molto spazio fino a questo momento. Dal 1' Romulo e Ayé, con Matri unica punta: spazio anche a Morosini e Tremolada, nell'inedita posizione di centrocampista centrale. Nel primo tempo sono arrivate due reti, di cui una su calcio di rigore.

Nella ripresa il Brescia ha trovato subito tre gol nei primi 15', poi Corini ha iniziato a mescolare le carte: Balotelli e Donnarumma coppia d'attacco, con Spalek trequartista. Supermario si è preso subito la scena con il colpo di testa del 6-0. Bene anche Matri, l'attaccante ex Sassuolo ha trovato la rete al 60', un buon segnale in vista dei prossimi impegni. In gol anche Donnarumma, autore dell'11-0 finale. Un buon test per il tecnico dei bresciani in vista del ritorno in campo nel Monday Night di lunedì 21 contro la Fiorentina. Sabato altra amichevole contro il Vojvodina, calcio di inizio alle ore 15.00 sul campo di Orzinuovi.

Bagnolese-Brescia 0-11

Marcatori: 25', 52' Ayé, 27', 50' Morosini, 60' Matri, 68', 69', 82' Balotelli, 78' Sabelli, 80' Spalek, 85' Donnarumma.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Gastaldello, angraviti, Mateju; Romulo, Tremolada, Curcio; Morosini; Ayé, Matri.

A disposizione: Abbrandini, Torchio, Papetti, Sabelli, Cistana, Bisoli, Dessena, Donnarumma, Spalek, Balotelli.

Allenatore: Eugenio Corini