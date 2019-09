© foto di www.imagephotoagency.it

Buon test per il Brescia di Eugenio Corini. Le Rondinelle battono il Frosinone per 3-2 nell'amichevole disputata a Ospitaletto. Balotelli, l'uomo più atteso, porta avanti i suoi al 25', poi Romulo raddoppia al 33'. Nella ripresa Trotta accorcia per i ciociari, ma subito dopo Bisoli ristabilisce le distanze. Nel finale arriva anche la rete di Vitale, a rendere più dolce la sconfitta per i ragazzi di Alessandro Nesta.