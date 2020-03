Brescia, 4-1 nel test match con la Primavera: Balotelli inventa, Donnarumma torna al gol

In attesa di capire quale sarà il calendario definitivo delle prossime settimane, il Brescia è sceso in campo per una partitella in famiglia contro la Primavera. La squadra di Diego Lopez si è imposta 4-1 con le reti di Donnarumma, Balotelli e Ayé (doppietta): un buon test in vista dei prossimi impegni, anche se non ci sono certezze su quando ripartirà il campionato. Da evidenziare la prestazione di Supermario, partito dalla panchina: gol e doppio assist, tutti segnali positivi in attesa di ritornare in campo.

DONNARUMMA TORNA AL GOL - Diego Lopez schiera Donnarumma e Torregrossa, con Skrabb a supporto. Balotelli parte dalla panchina, mentre Tonali va in mediana affiancato da Romulo e Ndoj. Poche occasioni da gol fino al 20', con Donnarumma che prova il tocco sotto ma non inquadra lo specchio. Al 22' Ruocco segna il gol del vantaggio per la Primavera, dopo pochi minuti Donnarumma si fa perdonare e trova la rete del pari. La prima frazione si chiude al 40' con il punteggio sull'1-1.

BALOTELLI IN FORMA - Nella ripresa spazio a Supermario in coppia con Ayé, il tecnico delle Rondinelle decide di mandare in campo anche alcuni elementi della Primavera (Papetti e Abbrandini). Al 13' l'ex Clermont sigla il primo gol su assist di Balotelli, al 29' azione fotocopia con il francese che trova il secondo sigillo di giornata dopo una respinta conta del portiere.

Al 33' segna anche Balotelli su assist di Zmrhal, dopo cinque minuti il tecnico dei lombardi - arbitro della partitella - decide di interrompere la sfida. Allenamento positivo per la compagine biancoblù che non gioca ormai da venerdì 21 febbraio. Una sosta che rischia di prolungarsi ancora, ma Lopez e i suoi non vogliono farsi trovare impreparati.

Marcatori: 22' pt Ruocco (BP), 28' pt Donnarumma Al. (BS), 13' st Ayé (BS), 29' Ayé (BS), 33' Balotelli (BS).

