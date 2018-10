Brescia, Corini: "Vittoria di grande sacrificio. Classifica? Non la guardo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buon momento per il Brescia di Eugenio Corini. Successo di misura contro il Cosenza. L'allenatore è contento a fine gara. Queste le sue parole: "Una vittoria di grande sacrificio in un momento complicato. Torregrossa e Tonali non erano al massimo. Malgrado gli ostacoli la squadra ha fatto un'ottima gara contro una formazione che ha gamba e cuore - afferma a E Live Brescia -. Abbiamo difeso anche bene dopo il gol dell'1-0. Non subiamo gol e di questo sono contento. Classifica? Non la guardo, penso allo spirito che si è creato. Spero adesso che rientrino Donnarumma e Gastaldello".