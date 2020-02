Brescia, domani doppia seduta: oggi differenziato per tre giocatori

Fonte: Patrick Iannarelli

È durata meno del previsto la seduta di allenamento quest'oggi in casa Brescia, per lo più concentrata sulla fase atletica: poi per i giocatori è stato preferita una seduta in palestra, ufficialmente per il troppo vento che soffia su Torbole. Differenziato per Joronen, Viviani e Skrabb assenti. Domani doppia seduta alle 9:30 e alle 13:30. Con Corini - per il momento - ancora alla guida.