Brescia femminile, dal sogno triplete alla possibile sparizione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione del Brescia femminile è appena terminata con un triplete sfiorato (Supercoppa Italiana vinta, finale scudetto sfumata ai calci di rigore e finale di Coppa Italia persa con la Fiorentina), ma il futuro non lascia tranquilli. Il presidente del club Giuseppe Cesari ha lanciato infatti una richiesta d'aiuto per andare avanti e continuare a fare calcio a livello femminile nella città lombarda e sta cercando di respingere le avances del Milan, che ha offerto meno del milione ipotizzato nelle scorse settimane ricevendo una controproposta a cui ancora deve rispondere. Intervistato da Calciobresciano.it il numero uno delle Leonesse ha spiegato bene la situazione: “A meno di sorprese dell'ultimo minuto non ci iscriveremo e andremo avanti con il settore giovanile, mentre con la prima squadra ripartiremo dalla C o dalla D. Mi fermo per buonsenso, perché non posso più sostenere investimenti di questo tipo senza il sostegno di altri imprenditori o nuovi sponsor di rilievo. - continua Cesari – Regalerei la società a imprenditori bresciani a patto che garantiscano continuità, ma Cellino ha altri progetti mentre Pasini e Musso sono concentrati sulle loro realtà”.

A fargli eco il direttore sportivo Cristian Peri che in un'intervista a Lfootball.it ha fatto il punto della situazione: “Negli ultimi anni diverse società professionistiche maschili si sono avvicinate al Brescia CF e Cesari ha sempre declinato e respinto offerte, sicuro che prima o poi gli investimenti fatti fossero riconosciuti anche a livello locale da istituzioni ed industriali che riconoscessero lo scopo sociale di una società dilettantistica che forma ragazze allo sport (oltre 100 tesserate nel settore giovanile). Niente di tutto ciò purtroppo è accaduto. - continua Peri - Da un paio di mesi si è dovuto sedere al tavolo con queste società per valutare il tutto. Tra queste società c’è anche il Milan. Di sicuro non scomparirà, come sempre, valutato il budget a disposizione ci muoveremo di conseguenza. La rinuncia alla serie A sarebbe l’extrema ratio di questa situazione”.