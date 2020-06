Brescia-Genoa, moviola Gazzetta: un rigore c'è, l'altro è fiscale ma non sbagliato

Dopo il doppio vantaggio iniziale, il Brescia si fa raggiungere dal Genoa. Finisce 2-2, un pareggio che forse non accontenta nessuno. E raggiunto dal Grifone grazie ai due calci di rigore assegnati dall'arbitro Irrati. Giuste o sbagliate le decisioni del direttore di gara? Prova a chiarirlo La Gazzetta dello Sport con la sua consueta moviola:

"Al 36’ il primo dei due rigori per il Genoa che ritrova in Irrati il suo portafortuna dopo la partita di gennaio col Sassuolo. Papetti in area stacca con Romero che lo anticipa di testa. Il bresciano colpisce in salto il rossoblù con l’avversario che cade platealemente. Il contatto sembra lieve, ma c’è e questo basta a Irrati che valuta come il difensore vada sull’uomo. Indica così il dischetto e concede un rigore fiscale anche se non sbagliato a termini di regolamento. Nessun dubbio al 69’ quando Dessena colpisce con il braccio aperto il pallone: indiscutibile la scelta del fischietto di Pistoia di assegnare un nuovo rigore al Genoa e nel punire Dessena con un giallo".