vedi letture

Brescia, Hagi su Balotelli: "È un mostro. Difesa troppo giovane"

Il numero dieci rumeno per eccellenza, Gheorge Hagi, ai microfoni de Il Mattino ha parlato anche di Mario Balotelli, centravanti nonché capitano (nell'ultima sfida) del Brescia. "È un mostro, è un giocatore con grande personalità e altrettanta qualità. Nel Brescia non mi ha mai convinto la difesa perché sono troppo giovani, in mezzo al campo e in attacco sono bravi".