© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesse Joronen ha aggiornato un pezzo della storia del Brescia nell'ultima partita contro la SPAL. Era infatti dai tempi di Castellazzi nel 2004-2005 che un portiere delle Rondinelle non parava un rigore in Serie A. In quell'occasione, nel maggio del 2005 per la precisione, il numero uno dei bresciani negò la gioia del gol a Montella, in questo caso invece il finlandese agli ordini di Corini, l'ha negata a Petagna. E' uno dei migliori della rosa del club di Cellino ma resta in dubbio per la sfida contro il Lecce a causa del brutto colpo subito alla bocca che lo sta costringendo anche a mangiare solo cibi morbidi per evitare di riaprire la ferita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.