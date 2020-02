vedi letture

Brescia, l'ex Hubner: "A Torino con la Juve senza paura. Giusto crederci e provarci"

"E' durissima. Bisognava battere l'Udinese, invece è finita pari. Un’occasione persa". Parla così a La Gazzetta dello Sport Dario Hubner, ex bomber del Brescia, in merito alle chance di salvezza della squadra: "Conosco Lopez, è un buon allenatore, ha carattere, mi piace. Toccherà ai più esperti, a Dessena, a Romulo, compattare il gruppo. Si può fare, ma i punti persi con l’Udinese vanno ripresi altrove. Giocare contro la Juventus è facile, non hai niente da perdere. Anche la Juve si può battere. Giusto crederci e provarci, senza paura".