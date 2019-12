© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dieci cartellini gialli in totale e questo la dice lunga sulla partita che è stata Brescia-Lecce. Fisica, ruvida, molto molto intensa. Vincono le Rondinelle, che potrebbero recriminare anche per un rigore non ravvisato né da Irrati né dal VAR. A riferirlo è la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 2’ contatto Mangraviti-Lapadula, il leccese va giù in area ma Irrati è lì e vede che è l’attaccante a commettere fallo in attacco aprendo la gamba per fermare il difensore. Non c’è rigore. Al 21’ Romulo in area Lecce è atterrato da Dell’Orco, Irrati indica di giocare perché ha visto e il Var non impone la review, ma l’impressione è che lo sgambetto sia voluto e evidente".