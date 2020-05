Brescia, nessuna priorità per i test agli atleti. Allenamenti solo se accertate negatività

Il Brescia non ha chiesto priorità per i test negli ospedali per non scavalcare i cittadini in attesa. Oggi però Regione Lombardia potrebbe autorizzare tamponi e test anche in centri privati. Finché non verrà accertata la negatività a un tampone o a un test sierologico non si allenerà nessuno a Torbole Casaglia. Lo afferma Il Corriere della Sera.