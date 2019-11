Brescia, silenzio e lavoro: Balotelli ritrova la squadra

Dopo le polemiche l'attaccante si e' applicato solo sul campo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BRESCIA, 29 NOV - E dopo la punizione, ecco lo sdoganamento. Dopo un turno di riposo forzato, Mario Balotelli e' tornato a essere parte integrante del Brescia. Difficilmente domani nel derby sara' titolare (ad ogni modo è in ballottaggio con Ayé), ma per come si erano messe le cose, e' gia' una notizia che le acque attorno all'attaccante si siano calmate. Dopo l'allontanamento dal campo a meta' della scorsa settimana per scarso impegno, dopo l'inopportuna uscita social di domenica scorsa con Mario che si era fatto immortalare sul lettino dei messaggi come a voler far capire di essere a riposo per un infortunio e non per motivi disciplinari, dopo le bordate con tanto di battuta infelice del presidente del Brescia Cellino all'inizio di questa settimana, i presupposti parevano essere quelli di altre lunghe giornate turbolente. Invece, a sorpresa, la situazione e' tornata almeno a una parvenza di normalita'. Per cominciare, il giocatore e' rimasto in silenzio e per almeno un paio di giorni - come da richiamo presidenziale - ha anche evitato di utilizzare il suo social preferito, Instagram. E quando ha ripreso a utilizzarlo, lo ha fatto per documentare una partita a carte col fratello. Nel contempo, sul campo ha lavorato per provare a far ricredere Grosso: tra alti e bassi, quella che Mario ha condotto in porto e' stata comunque bollata come una buona settimana di allenamenti. Che gli sono valsi la chance di una nuova ripartenza nella quale provare a sfruttare l'occasione, fosse anche solo a gara in corso, di dimostrare di poter essere davvero decisivo sul campo e non solo a livello mediatico come e' stato fino ad ora. Questa calma ritrovata nulla pero' toglie ai dubbi circa la permanenza di Balotelli al Brescia: Mario ha davanti 5 partite per riscrivere la sua storia.(ANSA).