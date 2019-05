Brescia, spunta Pioli per l'eventuale dopo Corini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Corini sempre in bilico fra permanenza e addio, il Brescia si guarda attorno alla caccia di un allenatore con cui affrontare il ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Bresciaoggi in pole c’è il nome di Stefano Pioli, dimessosi lo scorso aprile dalla guida della Fiorentina. Si tratterebbe di un nome di altro profilo, visto che in passato ha allenato club importanti come Lazio e Inter, e dal costo importante. Prima però bisognerà attendere l’incontro chiarificatore fra il patron Massimo Cellino e Corini per capire se le parti andranno avanti assieme o vi sarà un cambio di guida tecnica.