Brescia, Torregrossa al 90': "Felice per il gol, sento la fiducia di Corini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Dazn, dopo il match contro il Cosenza, parla il match-winner, l'attaccante del Brescia, Ernesto Torregrossa: "Siamo una squadra compatta che crea tanti pericoli. Sono contento di aver fatto gol, il mio primo in stagione. Sono sereno, il mister mi ha dato fiducia anche i compagni. Faccio lavoro per la squadra, oggi c'è anche una gioia personale che portano tre punti importanti. L'arrivo di Corini cosa ha cambiato? Il mister, essendo bresciano, ci ha trasmesso un senso di appartenenza molto forte. Il Rigamonti deve essere un fortino per noi. Abbiamo speso tanto nelle ultime partite, il campo, con la pioggia, era molto pesante. L'importante, però, è aver vinto".