Brignoli ricorda: "Mio gol al Milan momento che appartiene alla storia"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Alberto Brignoli, portiere del Palermo, ha parlato a Sky Sport dalla sede della Lega in occasione della presentazione dell'album figurine Panini 2018-19. "Il gol al Milan? E' stata una esperienza e un momento bellissimo, più unico che raro. Un'emozione strepitosa, ora si lavora e quello appartiene per sempre al passato. E' bello", le parole dell'estremo difensore ex Benevento che ha poi proseguito: "Cragno sta facendo benissimo, ha fatto qualche anno di gavetta e merita tanto per il futuro. Io adesso ho un obiettivo da portare a termine, vogliamo riportare il Palermo in Serie A".